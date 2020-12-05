針對南海及香港　傳英航母明年赴西太平洋

美國積極拉攏盟友加入圍堵中國，日本傳媒周六（5日）引述消息人士報道，英國皇家海軍最快明年初向西太平洋，派遣伊利沙伯女王號航空母艦打擊群。報道指英方此舉針對中國在南海的主權主張，以及對香港局勢發展的強烈關注。

共同社引述日本政府相關人士指，伊利沙伯女王號與隨行軍艦及軍機將以長期派遣的方式部署西太平洋，地點包括日本西南群島。值得一提的是，美國、英國及日本已經或將操作F35B艦載隱形戰機，三菱重工業位於日本愛知縣的小牧南工廠，則是亞太地區F35維修基地，所以該工廠可能負責保養美英日的F35B。

根據韓戰相關的聯合國決議《聯合國軍地位協定》，英軍能夠在神奈川縣橫須賀、長崎縣佐世保、沖繩縣白灘等駐日美軍設施及區域接受補給。報道指，日本海上自衞隊為避免過度刺激中國，似乎對積極的後方支援英軍持謹慎態度。

伊利沙伯女王號2017年服役，排水量6.5萬噸及全長280米，主力艦載機是F35B。日本防相小野寺五典同年登上該艘英軍航母考察，提議與日本直升機護衞艦出雲號聯合訓練。英國防相韋廉信去年宣布，將向太平洋派遣伊利沙伯女王號。