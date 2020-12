Netflix宣傳戴妃紀錄片　惹網民聲討查理斯

美國串流影視平台Netflix早前為推廣網民觀看其紀錄片,在社交平台Twitter的帳號上,宣稱該片能解答觀眾觀看自家劇集《王冠》時對戴妃婚姻的疑問,引起網民留言指摘英女王伊利沙伯二世及王儲查理斯等人。英媒周六(5日)報道,有王室內部人士直斥Netflix為求商業利益誤導觀眾,做法險惡。

當地時間周二(1日),Netflix在Twitter上發布紀錄片《戴安娜:她的自述》(Diana: In Her Own Words)的片段,宣稱能解答大家對戴妃婚姻的疑問。結果引來大批網民留言指摘查理斯及其夫人卡米拉,更有人批評英女王及菲臘親王。王室消息人士指,製作一部甚至連作者都不認為完全是事實的戲劇是一回事,但Netflix利用其官方社交渠道來創作和發布單方面的內容是險惡做法。

上議院議員福塞思(Michael Forsyth)直指Netflix已經越界,會要求上議院討論並向首相講述此事,並呼籲政府監管Netflix。政府消息指, 文化大臣杜永敦已致函Netflix,要求對方澄清《王冠》純屬虛構。Netflix未回應事件。