退休外科醫生早年涉姦多名兒童　判監15年

法國西部一名退休外科醫生被控強姦和性侵犯多名兒童，上周四（12月3日）被判處15年監禁。媒體形容這次是法國有史以來最大宗孌童案。

來自濱海夏朗德省、現年70歲的施庫亞奈（Joel Le Scouarnec）被控強姦和性侵犯4名兒童，上周一（11月30日）展開閉門審訊，最終被判入獄15年，服刑後需受到3年行為監管。他可在10天內上訴。現在他也面對涉及數以百計受害人第二次審訊的可能。

法官表示雖然被告於2005年曾就觀看兒童色情遭定罪，但仍繼續犯事，有必要判處重刑。媒體報道施庫亞奈在庭上說：「我不要求原諒和同情…只想能夠重新做人。」

其中一名受害人是施庫亞奈鄰居的6歲女兒，在她作證後他於2017年被檢控。當局追查再發現其他3名受害人，包括施庫亞奈的2名姪女以及醫院一名4歲病人，她們於1989至1999年間遭強姦。

檢察部門表示，在被告住所搜查時發現多達312名受害人的性侵犯詳細資料，包括兒童色情照片和一本詳細記錄他侵犯兒童的筆記簿。這些行為可追溯至1986年，他當時在法國中部和西部醫院工作。警方搜出超過30萬張未成年者的不道德照片，包括被告兩名姪女，2人現在已35歲和30歲。

駐法國記者呂靜儀報道