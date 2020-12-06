新冠肺炎：首都圈防疫升級　取消除夕敲鐘

南韓周日（6日）通報新增631宗新冠肺炎確診病例，其中近95%屬社區感染，集中在首都圈。政府指國家面臨與疫情鬥爭的最大危機，宣布周二（8日）把首都圈防疫響應等級由2級升至2.5級，非首都圈由1.5級升至2級，直至本月28日。

南韓中央防疫對策本部表示，新增社區感染病例高達599宗，境外輸入則有32宗；新症地區分布方面，首都圈佔470宗，分別是首爾市253宗、京畿道176宗，仁川市41宗。與此同時，政府67年來首次，取消位於首爾的普信閣除夕敲鐘儀式。

總理丁世均宣布提升首都圈防疫響應等級，卡拉OK房、室內體育設施暫停營業及開放，超市、百貨商店、戲院、網吧等晚上9時後關門。他指近來數周確診病例有70%來自首都圈，該區單日新症周日創新高，累計確診病例突破一萬宗。

首爾市初中及高中周一（7日）至下周五（18日）改為網上授課，至於小學和幼稚園，為防兒童無人照顧，將以到校學童不超過全校學生總數三分之一的限度繼續開放；中學生若到期末考試期間，亦可在校長批准下酌情出席面授課堂。