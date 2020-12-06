美轟炸機增兵關島　隱形戰機調派沖繩

中美軍事關係緊張之際，美國國防部代理部長米勒上周六（5日）出發訪問印尼及菲律賓，討論加強合作，並到訪美國印太司令部總部出席東盟防長會議。美軍同時向關島增派一架B1B超音速轟炸機，以及調派F22隱形戰機到日本沖繩。

美國國防部表示，米勒在印尼及菲律賓期間與當地國防部長及其他高級官員會面，討論雙邊防務關係及確保印太地區自由及開放的重要性。他之後前往印太司令部在夏威夷的總部，以視像形式出席東盟防長會議，討論加強防務關係。

追蹤軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots周日（6日）表示，美軍一架呼叫代號TRIAL12的B1B從南達科他州埃爾斯沃思空軍基地出發，經北太平洋前往關島安德森空軍基地，較早前已有兩架同型號轟炸機飛抵當地。兩架原本由本土調派到關島的F22，同日則在空中加油機支援下，飛抵日本沖繩縣嘉手納空軍基地。

美國空軍周日證實，B1B以轟炸機特遣隊部署形式重返關島，將與美軍其他部隊、盟友及夥伴訓練，並執行戰略威懾任務，加強印太地區以規則為基礎的國際秩序。其中一架轟炸機飛抵關島前，與日本航空自衞隊在日本海上空訓練。美軍強調這款轟炸機可以隨時隨地，向任何敵人投放大量精確及非精確彈藥。

日本傳媒報道，為應對中國加強在東海和南海的軍事活動，日本、法國、美國明年5月將首度在日本西南島嶼舉行海陸聯合軍事演習，聚焦天災救援行動，但部分演習內容也包括抵禦攻擊的基礎。日本防衞省暫未確認有關演習的消息。