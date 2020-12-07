限韓令4年來　中國首次批南韓手遊推出

南韓2017年決定部署薩德系統，招來中國政府的限韓令。中國政府事隔約4年，近日首次向南韓遊戲頒發了版號，即中國國內遊戲服務許可。暫未知這是逐步解除對南韓遊戲的限韓令的訊號，還是僅限於一次性放寬。

據南韓遊戲開發商Com2uS上周四（3日）透露，上周三（2日）中國國家新聞出版署在網站上發布公告稱，已向Com2uS的移動角色扮演遊戲《魔靈召喚：天空之役》下發了版號。《魔靈召喚》2014年6月在全球推出，受世界各地機迷歡迎。

Com2uS為了2016年末在中國市場推出《魔靈召喚》，申請了版號發放，但隨着2017年圍繞薩德部署問題韓中矛盾不斷擴大，中國一直非正式地限制南韓遊戲等文化產品的流通。

Com2uS相關人士表示，版號是很久以前申請，所以完全沒有想到，事前也沒有聯繫。

對於中國政府突然發放版號，南韓遊戲業界期待稱，作為世界最大的遊戲市場之一的中國市場大門是否再次開啟。但也有人慎重地表示，認為此次措施使中國市場重新打開還為時尚早。為了確信中國已經全面撤銷了限韓令，應該繼續發放追加版號。南韓遊戲學會會長俞正鏇（音譯）指出，很難期待中國會陸續發放版號，但是南韓相關政府部門和遊戲業界應把此次版號發放作為杠桿，今後更積極地致力於解決版號問題。