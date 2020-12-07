菅義偉內閣支持度　急跌12.7個百分點

日本最新民意調查顯示，上任不足3個月的首相菅義偉，內閣支持度為50.3%，比上月調查時大幅下跌12.7個百分點，不支持度則增加13.6個百分點至32.8%。面對新冠肺炎疫情肆虐，超過一半受訪者不滿意菅義偉政府應對疫情的措施。

共同社上周六（5日）一連兩天展開調查，在政府抗疫表現方面，55.5%受訪者不予好評，只有37.1%受訪者給予好評，結果與上月調查相比逆轉。被問到防止感染抑或經濟才優先時，連同取態「傾向於」者在內，認為前者優先的比例達76.2%；48.1%受訪者認為全國應統一暫停本土旅遊振興計劃「Go To Travel」。

此外，日本政府因應疫情，把原定今年夏天舉行的東京奧運，延遲一年至明年舉行。29%受訪者認為應中止舉辦奧運，另有32.2%受訪者支持再度延期舉行。

至於前首相安倍晉三捲入的「賞櫻會」醜聞，60.5%受訪者要求傳召安倍晉三到國會作證、57.4%受訪者要求政府重新調查。共同社指，上一次政府內閣支持度下降超過10個百分點，是2017年6月的安倍晉三內閣時期，當時下跌10.5個百分點。