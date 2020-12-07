新冠肺炎︰傳法德擬繞過歐盟　率先為國民接種疫苗

英國周二（8日）起安排民眾分批注射新冠肺炎疫苗，將成為全球首個讓國民大規模接種輝瑞和德國藥廠BioNTech聯合研發的新冠肺炎疫苗的國家，比歐盟快。英國傳媒引述消息指，法國和德國有意繞過歐盟的歐洲藥品管理局，搶先為國民注射疫苗。

《星期日郵報》稱，歐盟目前代表27個成員國集體訂購疫苗，但成員國之間仍未就分配機制得出結論。另外，由於輝瑞和BioNTech的疫苗要在攝氏零下70℃的環境儲存，一些較不富裕的成員國或沒有合適冷藏設備，令疫苗難以同時在所有成員國推出。

報道引述消息人士指，在疫苗等問題上，歐盟是一個動作遲緩和反應遲鈍的組織，稱連場討論證明是一場噩夢。英國有官員指，英國脫歐令英國毋須再接受歐盟的審核，令英國能加快批出疫苗。

另外，美國政府新冠肺炎疫苗研發計劃負責人斯拉維（Moncef Slaoui），周日（6日）接受訪問時表示，相信新冠肺炎疫苗效力持久，不需每年接種。

而印尼政府表示，中國科興生物技術公司（Sinovac Biotech）研發的120萬劑新冠肺炎疫苗周日晚已運抵印尼。總統維多多發表電視講話，表示另外180萬劑料於明年1月初運抵印尼。