新冠肺炎：明起接種疫苗　醫護加緊準備

英國是全球首個國家批准使用美國輝瑞藥廠及德國BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苗，當地周二（8日）開始讓民眾接種。疫苗陸續由比利時運抵英國，周一（7日）分發到各地的指定醫院，醫護人員在過去的周末加緊準備。

英國政府訂購4,000萬劑輝瑞疫苗，可供2,000萬人接種，將陸續運抵英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭的50間大型醫院，政府將安排80歲以上長者及行動方便的護老院院友預約到醫院接種，護老院亦可為其職員預約到疫苗中心接受注射，至於國家衞生服務局人員則可在沒有人預約的時段接種。醫護人員周末在醫院加緊準備，檢查相關設備及接種名單。

有專家表示，雖然英國現時開始接種計劃，但預料要一段長時間才可讓全國民眾全數完成注射，形容是一場馬拉松。

廠方在運送時在每個冷凍箱放置975劑疫苗，由於疫苗需存放在攝氏零下70度的極低溫環境，在普通雪櫃只能保存最多5日，所以英國政府在分拆它們送往各地醫院或接種中心時亦有困難。政府為確保不浪費任何一劑疫苗，正密切追蹤每一個裝載疫苗的冷凍箱情況；下周會再有80劑疫苗運抵英國。