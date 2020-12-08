美國務院公布宗教自由黑名單　中朝再上榜

美國國務院根據侵犯宗教自由問題的嚴重程度，周一（7日）公布宗教自由「特別關注國」名單，其中中國、北韓、伊朗等多國再次被列入黑名單，尼日利亞亦首次「上榜」，俄羅斯則被列入觀察名單上。中國已連續21年被列入宗教自由黑名單，北韓則是連續19年。

蓬佩奧在聲明中宣布，決定把緬甸、中國、厄立特里亞、伊朗、尼日利亞、北韓、巴基斯坦、沙特阿拉伯、塔吉克斯坦和土庫曼，列為根據美國1998年《國際宗教自由法》定義而引起特別關注的國家，因為這些國家從事或容許系統、持續和公然侵犯宗教自由的行為。

美國國務院亦把科摩羅、古巴、尼加拉瓜及俄羅斯，再列入宗教自由的特別觀察對象國，指控其政府介入或放任嚴重違反宗教自由的行為。當局另將回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）、博科聖地、阿蓋德和武裝組織塔利班等，列入宗教自由特別關注團體；引起爭議的印度則不在任何相關名單上。

美國自1998年起每年根據《國際宗教自由法》評估各國的宗教自由狀況，把從制度上嚴重侵犯宗教自由或放任相關行為的國家列入黑名單，要求這些國家改善宗教自由狀況，否則可能實施制裁。