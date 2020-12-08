美媒指中國無視國際制裁　與北韓煤炭交易日趨公開

美媒《華爾街日報》周一（7日）引述美國官員指，中國日益無視國際社會對北韓的制裁，不再嘗試隱藏其一些偷運活動，協助北韓對抗特朗普政府的施壓行動。白宮國家安全顧問奧布賴恩批評中國未有嚴格遵守對朝制裁，恐縱容北韓持續開發核武及導彈，甚至擴散大規模殺傷武器。

報道引用美國政府提供的衞星照片及數據，顯示懸掛北韓國旗的船隻在過去一年，向中國浙江省寧波至舟山地區運送了數百船煤炭，亦有懸掛中國國旗的貨船前往北韓南浦港裝運煤炭。照片顯示，北韓不再依賴懸掛別國國旗、更改船名等方式隱藏其煤炭船，或者先把船駛到南海北部灣轉移貨物後再運往中國，而選擇直航運輸增加經濟效益。

美國國務院一名高級官員指出，北韓再沒刻意偽裝或隱藏這些活動，而中國正為北韓提供便利，成為對北韓來說更可靠的收入來源。美國官員認為，比起2017年通過對朝煤炭禁令後最初看到的情況，這絕對是一個大變化。該官員指，中國希望美國放寬制裁，認為這對促使北韓保持冷靜克制及推進無核化十分重要，但他認為這想法完全錯誤。

美國同時指控華企與北韓交易海鮮和機械等商品違反制裁，亦沒驅逐北韓導彈和大規模殺傷武器項目的中間人，北韓更通過發展先進的黑客能力獲取大量資金。奧布賴恩近日受訪時警告，北韓雖然目前沒有進行超越美國「紅線」的武器擴散計劃，但已具備尖端的網絡戰能力，引起美方關注，並批評中國沒嚴格禁止與朝交易。

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