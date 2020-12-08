法案明提交國會　要求Google等科企為轉載新聞付費

澳洲政府將於周三（9日）在國會提交法案，允許當地傳媒向Google及Facebook等數碼平台為轉載新聞內容索取費用，部分內容有別於今年7月提出的計劃草案。財長弗呂登貝格周二（8日）表示，這是一次重大的改革，形容是全球首例，備受世界矚目。

弗呂登貝格表示，政府將提出設立《新聞媒體議價法令》（News Media Bargaining Code）的法案，先交由國會委員會審議，將於明年由國會議員投票表決。根據法案，科技巨企將要與當地傳媒商討，支付多少新聞內容轉載費用；若雙方不能達成協議，將由政府指定的仲裁人決定他們需要支付多少。

政府7月提出的草案原計劃，國營傳媒澳洲廣播公司（ABC）及澳洲公營廣播公司（SBS）的新聞若被轉載，不會獲科企支付費用，但法案最終決定把國營傳媒納入補償對象。另一與草案不同之處是，在Facebook旗下Instagram及Google旗下YouTube發布的新聞內容，不會受該法案影響。

弗呂登貝格形容，這是領先全球的全面法案，將有助確保數碼世界的規則能反映現實世界的規則，並最終保持澳洲的媒體版圖。他指出，Google佔網上廣告市場份額的53%，Facebook亦佔當中23%；對於Google及Facebook早前分別威脅在澳洲關閉搜尋器及禁止澳洲用戶在平台分享新聞，他強調這將是強制法令，所有科企必須遵守。