新冠肺炎：全國收緊防疫　增購疫苗

南韓周二（8日）通報594宗新冠肺炎病例，全國同日開始上調防疫響應級別，疫情重災區首都圈上調至2.5級，非首都圈則升至第2級，為期3周。政府宣布擴大採購新冠肺炎疫苗，由此前的3,000萬劑增至4,400萬劑。

周二是南韓時隔3日單日新症降至600宗以下，其中566宗來自首都圈。首都圈即日起禁止50人以上聚會，大型超市、百貨公司、戲院、網吧、主題樂園等晚上9時後停止營業；夜店、部分酒吧、練歌房、室內體育設施等禁止營業，婚禮、葬禮人數限制在50人以下，所有咖啡店只許外賣不許堂食。非首都圈方面，部分娛樂設施禁止營業，所有餐廳晚上9時後只准外賣等。若疫情未能受控，防疫響應可能延長或提升至最高級別的3級。

另外，南韓政府擴大疫苗採購量，確保88%人口可以接種。保健福祉部表示，新冠疫苗處於研製過程，有出現副作用的隱患，將考慮國內疫情趨勢、外國疫苗接種情況、疫苗副作用、需求等因素，靈活決定啟動疫苗接種的時間。防疫部門曾表示，考慮到建立完善接種系統和分析副作用案例所需時間，明年下半年開始接種最為合適。