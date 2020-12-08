新冠肺炎：開始接種輝瑞疫苗　90歲老婦成全球首人

由美國輝瑞藥廠及德國BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苗，日前獲英國批准使用。全英疫苗接種計劃周二（8日）開始，一名90歲老婦在英格蘭考文垂接受注射，成為全球首名接種輝瑞疫苗的人士。她感到十分榮幸，並形容是提早收到最佳的生日禮物。

凱南（Margaret Keenan）於當地周二早上6時半，在考文垂大學醫院由護士皮爾森（May Pearson）注射疫苗。她感謝皮爾森及英國國家衞生事務局職員的照顧，並稱：「很榮幸成為首名接種疫苗人士，這是夢寐以求的早到生日禮物，意味我可以與家人及朋友共度新年，過去差不多一年我是獨自一人。」

凱南將於3周後注射加強劑量疫苗，她稱：「我建議有能力負擔的人士接種疫苗，既然我可在90歲接種，你們亦一定可以。」凱南有4名孫兒及孫女，來自北愛爾蘭的恩尼斯基林（Enniskillen）；她在考文垂定居超過60年，4年前才辭去珠寶店店員一職退休。

衞生大臣夏國賢表示，將盡快替英格蘭的安老院老人及職員接種疫苗。首相約翰遜感謝醫護人員、科學家及自願測試疫苗人士，強調會與國民並肩戰勝疫情。