國會授權外長終止地方對外協議　維省一帶一路協議恐撤銷

澳洲國會周二（8日）正式通過反滲透新法案，授予聯邦政府對地方與外國達成的協議否決權，取消與國家利益構成衝突的協議。報道指，維多利亞省之前與中國簽訂的「一帶一路」協議可能因而遭撤銷，近日惡化的中澳關係恐雪上加霜。

該法授權聯邦政府審查並取消省、領地、市議會及公立大學與其他國家達成的協議，外長可評估政府或公立大學與外國政府之間的安排，是否符合外交政策目標，以遏制外國的影響。法案有關權利與義務的主體法律在上周通過，而新修訂的議案周二在參議院通過。最終表決前，參議員帕特里克（Rex Patrick）提出加入部長的決定受到司法審查的修訂內容，但未獲足夠支持。

外交及貿易部已成立新的工作小組，以實施新法，聯邦政府將每年就外長的決定向國會報告。外界認為維省與中國的一帶一路協議將首當其衝，財長弗呂登貝格表示，聯邦政府最初不同意該協議，現在仍不同意，他們將在適當時候作決定。新法亦可能促使澳洲聯邦政府審查並推翻中國跟西澳省、南澳省及塔斯馬尼亞簽署的諒解備忘錄，涉及投資、科學及南極領域的合作。

總理莫里森指出，新法將影響澳洲各地方與30國至少130項協議，當局將建立公開名冊，為外長的決定提供透明度，地方政府必須在3個月內對現有協議提交評估。外長佩恩則表示，該法為各省和領地政府提供與聯邦就國際接觸展開磋商的機制，可能對澳洲的外交關係產生實質影響。她表示，參與度提高及戰略複雜性增加，帶來更大風險，他們需要更多磋商和努力，確保地方與聯邦的外交政策保持一致。