水泥工同組號碼投注一年　女友擅自更改錯失逾百萬鎊

英國萊斯特郡一名水泥工聲稱過去一年來，都以同一組號碼投注「歐洲百萬彩」（EuroMillions），可惜從沒中獎。他日前發現幸運之神終於降臨，投注號碼中了107萬英鎊（約1,000萬港元），正當他為獲橫財而興奮之時，其女友竟告訴他，因為見他一年來都沒中獎，遂偷偷更改投注號碼，結果令他錯失巨獎。

32歲的西蒙（Jacob Simon）和任職護士的29歲女友阿沃薩育有一名3歲兒子，過去一年以來，西蒙都會以同組號碼「14、20、27、34、38」及幸運星數字2與11，依次排列落注購買「歐洲百萬彩」。最近一期彩票上周五（4日）開獎時，西蒙發現自己中了6個號碼，獎金高達107萬英鎊。

正當西蒙樂不可支時，當時與他一起看電視開彩的阿沃薩卻跟他說：「你會殺了我，我們的數字確實中了獎，但我把原本的一組號碼改掉了。」西蒙起初以為阿沃薩開玩笑，後來得悉自己真的和幸運之神擦身而過後，頓感晴天霹靂。他受訪稱連日來心情忐忑，輾轉難眠，更與阿沃薩為此爭執，然而事實無法改變，他惟有慨嘆自己沒「橫財命」。