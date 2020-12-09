美財政部制裁6公司包括1港企　涉非法為北韓出口煤

美國財政部周二（8日）宣布制裁6間公司，其中部分總部在中國內地，其中一間總部更是在香港，另外將4艘船列入黑名單，指它們涉嫌違反聯合國安理會決議，非法將北韓煤運出口。

美國財長姆紐欽發聲明，指北韓繼續繞過聯合國的煤出口禁令，經常利用來自勞改營的強迫勞動工人採礦，剝削人民以推進其非法大型具殺傷力武器計劃。被制裁的船公司包括總部在中國內地的WeiHai Huijiang Trade Ltd、Always Smooth Ltd、Good Siblings Ltd。當中Always Smooth Ltd和Good Siblings Ltd亦有在英國註冊。

另外，總部設在香港的Silver Bridge Shipping Co-HKG、總部在越南的Thinh Cuong Co Ltd、在越南和北韓經營業務的Korea Daizin Trading Corporation亦在制裁名單。

列入黑名單的船隻則包括Calm Bridge、Asia Bridge、Lucky Star和Star 18，它們被指直接從北韓港口將煤運上船，運送到區內各地。