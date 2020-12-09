馬克龍宣布建造新核動力航母　2038年取代戴高樂號

法國總統馬克龍周二（8日）到訪中部城市勒克勒佐，視察核反應堆製造企業法馬通（Framatome）的生產廠房。他發表講話談及最新核政策，並宣布將建造新一代核動力航空母艦，計劃於2038年取代國內同為核動力的唯一航母戴高樂號。

馬克龍表示，新一代航母將如戴高樂號一樣擁有核動力，法馬通的工廠一直為海軍生產所需零部件，未來核動力航母的多個重要部件亦將由法馬通生產。他表示，法國的核武和核工業是國家戰略自主權的基石，其戰略未來和大國地位取決於核工業的水平。

法國官員透露，新航母將由法國國防承包商海軍集團建造，並配備美國通用原子公司開發的電磁式飛機推射系統（EMALS）。新航母全長300米，排水量將達7.5萬噸，可搭載多達30架疾風式戰機，容納約2,000名水兵，並採用多種先進軍事技術，預期可服役40年。

軍方沒有透露新航母的建造費，但輿論估計可能耗資多達50億至70億歐元（約470億至657億港元）。報道指，軍方最初考慮建造常規動力航母，但馬克龍選擇建造核動力航母。分析指，法國目前是歐盟中唯一的核大國，即使核動力航母的建造費較高，但從技術、戰略及氣候變化方面考慮，核動力航母的優勢仍比常規動力航母大。