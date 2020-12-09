新冠肺炎：郵輪一乘客確診　提早一天急返航

新加坡上月起試行安全郵輪計劃，批准兩艘以新加坡為母港的郵輪，接載乘客在海上漫遊，沒有其他目的地。惟一艘無目的地觀光郵輪於周三（9日），發現船上一名乘客感染新冠肺炎，當日緊急返航，比原定行程早了一天回到新加坡。

皇家加勒比國際郵輪公司旗下的郵輪「海洋量子號」（Quantum of the Seas），原計劃出海展開為期4天的海上漫遊，載有約2,000名乘客。新加坡旅遊局表示，一名83歲男乘客向船上的醫療中心報告出現腹瀉，按規定接受聚合酶連鎖反應（PCR）檢測，最終確診。他於上船前亦曾接受同類檢測，但沒有顯示受感染。

郵輪船長周三凌晨2時45分向乘客廣播，指示乘客待在自己房間中。郵輪在早上8時10分抵達新加坡後，船長再次廣播說明詳情，稱一名乘客確診，船員已立即隔離該乘客及其家人，並追蹤密切接觸者，病毒檢測顯示暫未有其他人感染。皇家加勒比國際郵輪公司上周推出從新加坡出發的「無目的地」郵輪航線，是該公司自3月因新冠疫情而停止全球營運以來的首次出航。