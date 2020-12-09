菅義偉：中美對立令國際局勢難以控制

日本首相菅義偉周三（9日）以視像形式，出席美國調查公司歐亞集團的活動，指中國與美國對立、日本中心主義的影響，或令國際局勢變得難以預料及控制。

菅義偉表示，面對中美對立的情況，日本將進一步加強與美國的同盟關係，但同時與中國等鄰國建立穩定的關係。出席同一個活動的行政改革擔當相河野太郎表示，《跨太平洋夥伴全面及進步協定》是制定自由及開放印太地區規則的框架，因此強烈希望美國下屆拜登政府加入，否則該協定將處於漂泊的狀態。

面對中美軍事角力升級，日本防衞相岸信夫周三表示，將大增12式陸基反艦導彈的射程，研發為防區外導彈，具備從敵方射程範圍外攻擊的能力。他又稱計劃採購兩艘神盾艦取代陸基神盾導彈防禦系統，應對中國及北韓的導彈威脅。

內閣官房長官加藤勝信其後解釋，增加反艦導彈射程並非以攻擊敵方基地為目的，但立憲民主黨國會對策委員長安住淳指，這有脫離專守防衞及戰後堅持至今的防衞政策之虞。

另一邊廂，由於中國公務船頻頻駛入釣魚島附近的日本領海，日本政府周三決定把首相官邸的情報聯絡室，升級為官邸對策室，今後負責收集和分析信息。