伊朗反坦克導彈現利比亞　疑違聯合國制裁

聯合國秘書長古特雷斯周一（7日）向安理會遞交一份分析報告，發現以色列今年5月呈交有關利比亞4枚反坦克導彈的照片中，具有與伊朗製的「Dehlavieh」反坦克導彈一致的特徵。惟目前無法確定伊朗是否違反聯合國安理會的制裁，把此規格的反坦克導彈移交給利比亞。

以色列指涉事照片於去年11月出現，為利比亞國民軍（LNA）陸軍元帥赫夫特爾（Khalifa Haftar）的部隊使用，其部隊一直對抗獲國際承認的利比亞政府軍（GNA）。古特雷斯的報告指出，聯合國獨立專家分析照片後，確定相其中一枚導彈與伊朗的Dehlavieh導彈擁有一致的特徵，但這些導彈上沒有可清晰辨識的製造日期，無法確認是否以不符合安理會決議的方式轉移給利比亞。利比亞自2011年以來，受到聯合國武器禁運等的制裁。

由15個理事國組成的安理會，於2007年禁止向伊朗出口武器，後於2015年簽署《伊朗核協議》，至今年10月正式解除對伊朗的武器禁運令。古特雷斯在報告中呼籲伊朗，解決有關發展核武和彈道導彈計劃的疑慮，並全面遵從《伊朗核協議》。