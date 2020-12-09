普京核戰專機遇劫　無線電裝備失竊

美俄軍事關係緊張之際，俄羅斯軍方一架有「末日飛機」之稱、在核戰時讓總統普京向軍隊傳達指令的特種指揮飛機，日前發生嚴重保安事故，在維修期間遭身份不明的人士撬開機艙潛入，並偷走39件無線電裝備，內政部展開調查。

當地傳媒周一（7日）報道，涉事的伊爾80「末日飛機」當時在西南部羅斯托夫地區一個機場維修。負責維修的工程師向傳媒表示，完成維修後飛機的主要入口、貨艙艙門及緊急出口均密封，對上一次檢查時、即11月26日仍完好無缺。報道沒有提及這宗離奇失竊案何時發生，但表示事件上周五（4日）被人揭發。

報道指，12人事後接受問話，包括維修工程主管、工程師、航空技術人員；執法人員索取他們的指紋及鞋印，並翻查其他員工的名單，包括案發當日當值的員工。當地軍事專家認為，賊人有可能是維修工場的員工；軍方暫未回應事件。

美國軍事網站The War Zone指出，就算失竊的裝備並不敏感，但「末日飛機」作為俄羅斯核威懾的戰略資產，竟然遭到入侵已經是一個警號。此外，今次事件更令外界進一步質疑俄羅斯空軍基地的保安標準，特別涉及軍民兩用的設施。

俄軍現時有4架伊爾80服役，由伊爾86客機改裝而成，當爆發核戰時出動接載總統，確保他能夠指揮軍隊行動，包括下令發射洲際彈道導彈及潛射彈道導彈。特別的是，它除了駕駛艙外，機身兩邊均不設窗戶，以抵禦核爆的衝擊波及強光。

這款「末日飛機」1987年首飛，1992年投入使用，機隊2008年開始接受升級，至今有兩架已安裝新指揮及通訊系統，因此今次遭爆竊的飛機或正接受升級。

美國的「末日飛機」型號是E4B，總共有4架，由波音747-200型客機改裝，功能與俄羅斯伊爾80一樣，在核戰期間作為空中指揮中心，向核武部隊下達指令。