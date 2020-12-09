新冠肺炎：韓新症逼近700宗　日擬明年3月接種疫苗

南韓的新冠肺炎疫情持續嚴重，周三（9日）通報病例逼近700宗，新增686例，是時隔284天以來的最高紀錄，也是與3月2日相同，是有紀錄以來第二高。日本政府同日宣布與美國輝瑞藥廠達成協議，採購1.2億劑新冠疫苗，最快明年3月開始接種。

周三的新症有662宗是本地感染個案，524名患者來自首都圈，中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓表示，全面提升防控等級後首都圈疫情仍持續擴散，說明存在一定比例的無症狀感染者，呼籲首都圈居民嚴守防疫。政府亦宣布，英國藥廠阿斯利康承諾在南韓生產的新冠疫苗將優先供應韓方，料明年2至3月分批購入，但未知接種時間，要先觀察外國情況評估疫苗有無安全問題。

在日本，政府與輝瑞就明年上半年供應疫苗達成基本協議，但需要經過日本國內臨床試驗和審查手續，預計最快在同年3月前後開始接種。日方表示，要允許在國內接種，不僅需要海外數據，還有必要提交及審查國內的臨床試驗結果。報道指，輝瑞在日本開展第一、二期臨床試驗，相當於分三個階段的臨床試驗中的初期階段。