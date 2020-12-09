海自咖喱對決空自炸雞　兩料理混合打成平手

日本海上自衞隊（海自）的咖喱是歷史悠久的傳統美食，航空自衞隊（空自）的代表料理則是近年開發的特色炸雞。雙方上月起掀起一場戲劇性的「海自咖喱 VS 空自炸雞」決戰，最終上周五（4日）握手言和，提出將兩者混合的「炸雞咖喱」作為和解方案。 防衞相岸信夫周二（8日）更親嘗炸雞咖喱餐，笑言雙方暫時休戰。

逢周五食用咖喱是海上自衞隊的一貫傳統，而且不同基地都有獨家配方；航空自衞隊的炸雞取其日文「飛向天空之意」，同樣是不同基地有各自的口味和做法。這場決戰由海上自衞隊和航空自衞隊聯合舉辦，雙方派出各自的幕僚長做代表，發起料理對抗戰，引來國內網民熱議。背後原因其實是自衞隊為了藉此形象宣傳，提高國民親切感，有助招募新血。

一番唇槍舌劍後，雙方未有分出勝負，海上自衞隊與航空自衞隊最終以炸雞咖喱試食會，為這場決戰劃下句點。岸信夫更在Twitter上載他在食堂，享用由海上自衞隊咖喱和航空自衞隊炸雞混合而成的午餐照，以誌「戰事」暫時結束。

值得一提的是，陸上自衞隊未有參與這場「海空對決」，選擇靜觀其變。有指是因為陸上自衞隊為部隊官兵設計的戰鬥口糧種類豐富，一直受軍事迷喜愛，更在歷次大型災害中，協助填飽災民的肚子。