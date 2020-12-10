英內政大臣會見羅冠聰及李宇軒妹妹　稱會捍衞港人自由

英國內政大臣彭黛玲周三（9日）接見早前秘密逃往英國倫敦的前香港眾志常委羅冠聰，以及逃亡台灣失敗而被扣留深圳的「香港故事」成員李宇軒的妹妹Beatrice Li。彭黛玲是首位接見他們的英國政府官員。

彭黛玲在會面後發表聲明，表示英國會與香港人並肩，並會信守承諾保護和捍衞香港人的自由。英媒則引述羅冠聰，感謝彭黛玲就英國為港人提供成為英國公民新途徑所作出的努力，羅冠聰說：「BNO計劃對曾經享有但逐漸失去自由的港人來說，意義重大，（該計劃）讓他們（港人）免受政治迫害。」

Beatrice則表示：「哥哥若知道我出席這次會面，會給他一點欣慰。他像不少香港人一樣，犧牲自由甚至可能犧牲生命，來警醒其他人知道我們的家園正發生何事。」她對彭黛玲表示感謝，又希望英國為生活方式面臨被徹底催毀的港人做多一點事。

安排今次會面的倫敦市長保守黨候選人貝利（Shaun Bailey）表示，倫敦是肩負起全球責任的世界城市，他說：「我對香港年輕人爭取權利和自由的勇氣印象深刻，我希望港人知道，若他們前來倫敦，我們將熱烈歡迎。」