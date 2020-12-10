華對澳洲部分葡萄酒　徵臨時反補貼稅保證金

中國與澳洲的貿易關係日趨緊張之際，中國早前對澳洲部分進口葡萄酒展開反傾銷及反補貼調查，上月採取臨時反傾銷措施。中國商務部周四（10日）公布，初步裁定上述葡萄酒存在補貼問題，對國內葡萄酒產業造成損害，故決定周五（11日）起採取臨時反補貼措施，徵收臨時反補貼稅保證金。

調查機關針對原產於澳洲的進口裝入兩升及以下容器的葡萄酒，調查產品是否存在補貼、補貼幅度等，初步認定上述葡萄酒存在補貼，國內相關葡萄酒產業受到實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關係。商務部根據《反補貼條例》第29條和第30條的規定，建議國務院關稅稅則委員會對上述葡萄酒採取臨時反補貼措施。

國務院關稅稅則委員會決定，自周五起以臨時反補貼稅保證金的形式，對上述葡萄酒實施臨時反補貼措施。進口商在進口上述葡萄酒時，要向中國海關支付臨時反補貼稅保證金，即海關審定的完稅價格乘以臨時反補貼稅保證金比率（介乎6.3%至6.4%）。

中國商務部上月27日亦宣布，針對原產於澳洲的進口裝入兩升及以下容器的葡萄酒實施臨時反傾銷措施，同月28日起對上述葡萄酒徵收保證金，保證金比率介乎107.1%至212.1%。

另外，網上近日流傳一份未經證實的名單，列出聲稱具中資背景的41家澳洲酒莊。由於中國近期宣布對澳洲進口葡萄酒徵收保證金，恐導致當地數以千計中小型酒廠倒閉，因此名單曝光後，惹來不少當地人呼籲抵制該些中資酒莊。