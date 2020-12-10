針對回教激進主義　政府擬規管網上言論

法國近來發生多宗恐襲，政府周三（9日）提出一項針對回教激進主義的法案，收緊對網上仇恨言論及兒童在家教育的規管，同時擴大工作時不准穿宗教服裝的禁令，並加強監管回教組織。法國總理卡斯泰強調，該法案並非針對任何宗教。

根據該項「加強共和價值觀法案」，政府因應早前男教師帕蒂被斬首身亡一案中，網上曾出現針對他的行動呼籲，因而計劃收緊管制網上仇恨言論，並禁止在網上惡意公開他人資料。政府亦擬收緊兒童在家教育的規管，禁止讓他們接受地下回教學校的教育；另禁止擁有多於一名配偶的人申請居留，並確保夫妻並非強迫結合；若有醫生為女童進作「童貞檢查」，可被罰款或停牌。

法案又擴大工作時不准穿宗教服裝的禁令範圍，除了公務員外，在公共交通工具、泳池和市場工作的職員亦受限。政府亦要求回教組織增加財政透明度，若這些組織要申請政府資助，必須簽署認同法國共和價值觀的證明。

有反對者認為，該法案將疏遠及污名化回教群體。但卡斯泰周三為法案辯護，強調此舉並非為了打擊宗教自由，而是針對回教激進主義的邪惡意識形態，以對抗有違法國價值觀及主權的政治及意識形態事業，甚至是犯罪行為。