違私隱規定　Google及Amazon被罰1億及3500萬歐元

Google及Amazon因違反歐盟的私隱規定而受罰。

法國資訊私隱監管機構周四（10日）公布，裁定科技公司Google及Amazon在使用cookie網上追蹤技術方面，違反歐盟的私隱規定，分別對兩間公司重罰1億歐元（約9.4億港元）及3,500萬歐元（約3.3億港元）。

法國資訊與自由全國委員會（CNIL）在聲明中表示，Google及Amazon在其搜尋器處理cookie的做法違規，未獲用戶同意下把廣告cookie儲存到電腦中，亦沒有提供清晰的資訊，說明他們如何使用這些cookie及用戶可如何拒絕。兩間公司獲3個月的最後通牒期限，修改他們向用戶提供的訊息，否則面臨每日10萬歐元（約94萬港元）的額外罰款，直至完成修改為止。Google及Amazon暫未回應CNIL的決定。

今次是CNIL第二次向Google罰款，而且是歷來作出的最大筆罰款。Google去年1月曾因私隱政策違反歐盟新數據保護法，被CNIL罰款5,000萬歐元（約4.7億港元）。

另外，Google人工智能方面的非裔女科學家格布呂（Timnit Gebru），上周在Twitter發文稱自己因批評公司欠缺性別多元化而遭解僱，公司反稱對方以辭職威脅以達成個人目的，事件引起逾千員工抗議。Google行政總裁披差周三向員工發信，為此道歉並承認責任，指公司已展開調查，了解事件起末及如何以更尊重的程序處理。

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