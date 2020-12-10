英明年暫停就飛機補貼爭議　對美國貨徵關稅

歐盟早前落實向40億美元（約312億港元）美國貨徵收關稅，以反制美國對飛機製造商波音的非法補貼。惟仍在與歐美商討貿易協議的英國，周二（8日）宣布明年起暫停對波音及其他美國貨徵收報復性關稅。美國對此表示歡迎。

英國從下月1日起，暫停因飛機補貼糾紛而對美國貨徵收的報復性關稅，希望緩和歐美長期以來的貿易緊張局面，並把英美兩國的貿易關係推進至下一階段，給予美方一個合理的解決方案。美國貿易代表辦公室（USTR）周三（9日）表示歡迎英方的決定，稱美國與英國同樣致力得出協商解決方案；又指出由於英國未有單獨向世界貿易組織提告並獲得授權，故在脫歐後不能就補貼爭議對美徵收關稅。

同處於補貼風波中央的歐洲飛機製造商空中巴士，淡化英方的決定，稱該公司的目標仍是尋找一個協商解決方案，避免互相徵收關稅的雙輸局面。業界消息人士與分析師指，英方的決定震驚空中巴士，反映英歐在航空產業投資上分歧日增，此舉令英國、法國、德國和西班牙的一致關稅戰線畫上句號。有外交官員指出，歐美的貿易代表已展開嚴肅談判，以結束長達16年的補貼爭議。