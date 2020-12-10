性侵8歲女案犯周六出獄　政府派3000安心鈴撫民心

曾性侵8歲女童兼有殺人前科的南韓變態犯趙斗淳，將於周六（12日）提早刑滿出獄，並返回其原住地京畿道安山市。當地民眾人心惶惶，當局為安撫民心加裝大量閉路電視，並計劃讓3,000戶單身、女性、老年人試用能在緊急情況下報案的「安心鈴」。

安心鈴是一款預防犯罪裝置，用戶可以在沒網絡、不使用智能手機情況下，直接按鈕報警。趙斗淳曾表示，出獄後會回到安山，故當局選擇該市作為安心鈴測試地區。不過，他的妻子上月宣布要搬家，所以出獄後的住處有待確認。

在2008年，趙斗淳於京畿道安山市綁架正前往上課的女童素媛（化名）。女童慘遭殘忍虐待，導致大小腸壞死並流出，獲救後證實生殖器與肛門80%損毀，終身需使用人工肛門及尿袋。趙事後聲稱自己喝醉，被判12年有期徒刑。

有當地電視節目透露，趙斗淳坐監時曾書寫近100封請願信，他在每次結尾都寫道「請一定要讓我和被害人見面」。有獄友形容趙「精力旺盛」，能於1小時內輕鬆做1,000下掌上壓，而且性慾仍強；又指他根本沒有反省自己的過錯，不斷鍛煉是擔心出獄後被市民用私刑。