伊朗有異動　美轟炸機再赴波斯灣示警

伊朗「核計劃之父」法赫里扎德遇刺身亡後，波斯灣局勢持續緊張。美國傳媒周四（10日）報道，情報顯示伊朗疑似準備發動火箭攻擊，所以美軍罕有相隔不足一個月，再次從本土派出戰略轟炸機，直飛波斯灣上空向伊朗展示武力。消息指，駐守中東的美軍現正高度戒備，隨時應對伊朗可能施襲。

負責指揮中東駐軍的美國中央司令部周四表示，兩架B52H戰略轟炸機從路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地出發，飛往中央司令部責任區與其他美國空軍及區內夥伴的軍機聯合行動。司令部指這是一次臨時安排的不停站任務，旨在強美軍對區內夥伴的承諾，同時驗證迅速在全球任何地方，部署作戰力量的能力。

中央司令部司令麥肯齊（Frank McKenzie）提到，這次任務另一個目的是阻嚇侵略行動。他表示：「潛在敵人需要明白，在面對任何形式的侵略時，沒有國家比美國更準備就緒，以及具備迅速部署額外作戰力量的能力。我們與夥伴在例如這次任務的共事，增強了我們回應任何危機或突發事件的集體戰備狀態。」

《紐約時報》指轟炸機來回飛行36小時，沙特阿拉伯、卡塔爾及巴林的軍機亦有參與；轟炸機在伊朗領空以外的波斯灣地區，飛行兩小時後返回基地。上月21日，兩架B52H從北達科他州邁諾特空軍基地出發，執行同類型的長程任務。

報道又引述一名美國高級軍官指，美方情報分析員發現，伊朗及其支持的伊拉克民兵正策劃一些事，包括準備潛在的火箭攻擊。雖然該軍官未有引用任何具體證據，證明伊朗計劃即將對區內美方人員發動更大型的襲擊，但表示伊朗及其代理人誤判施襲風險的可能性比正常高，促使美軍採取額外的阻嚇措施。

美軍最近數周向中東調派兵力，報道指包括向沙特阿拉伯增派一個戰機中隊。此外，上月15日駛往印度洋演習的尼米茲號航空母艦打擊群，10天後已迅速返回中東水域，保護由阿富汗及伊拉克撤走的美軍，目前在北阿拉伯海執勤。