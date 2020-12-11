新冠肺炎：默克爾籲國民加強防疫　勿使長輩過「最後聖誕」

聖誕節將至，但全球新冠肺炎疫情持續，德國周四（10日）宣布，過去24小時新增23,679例確診，創下單日確診紀錄，周三（9日）單日新增590人病歿，也創下單日新高。面對嚴峻疫情，德國總理默克爾在國會感性地呼籲國民在聖誕節前加強防疫，否則恐成為年邁親人的「最後一次聖誕節」。

默克爾周三在國會感性的表示，她很清楚準備紅酒和鬆餅塔的過程包含了多少愛意，這是外賣餐點回家無可比擬的，不過，她強調但如果代價是每天有590人死亡，對自己而言將無法接受，對此她表示「打從內心的抱歉」。

默克爾指出，距離聖誕節還有2星期，必須盡一切努力防止疫情蔓延，呼籲國民若是在佳節期間計畫拜訪年邁的親人，假期前應避免過多的社交活動，以保障彼此的安全。;她警告，如果在聖誕節前，民眾與其他人有太多不必要的接觸，那麼今年恐成為祖父母「最後一次的聖誕節」。

默克爾表示支持學校自下周一（14日）起停課，延長聖誕假期，另除了主要企業之外，其餘公司自24日起全部關閉，她並呼籲人們盡可能在家工作。她也同意在聖誕節之後，商舖關閉到1月10日為止的建議，並反對為了讓家人可以在假期期間互相拜訪而開放食店。

統計顯示，截至香港時間周五凌晨，德國累計確診病例超過126萬，逾21,000人病逝。