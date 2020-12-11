新冠肺炎：檢測誤當試驗者確診愛滋　政府煞停疫苗研發

由澳洲昆士蘭大學和生物科技公司CSL共同研發的新冠肺炎疫苗，有參與臨床試驗的人士接種後對愛滋病病毒呈假陽性反應、即被誤當確診，目前未知涉及多少人。CSL周五（11日）決定暫停第二和第三期試驗，澳洲政府亦終止與CSL簽署達10億澳元（約58.4億港元）的疫苗協議。

昆士蘭大學今年7月開始展開第一期臨床試驗，共有216名試驗者。該款候選疫苗使用「分子鉗」的專利技術研發，提升病毒蛋白的穩定性，令免疫系統能夠識別與中和病毒，亦是聯邦政府計劃採購的4款疫苗之一。CSL表示，疫苗產生的抗體干擾愛滋病病毒檢測，導致錯誤顯示臨床試驗參加者感染愛滋病，但他們未有嚴重不良反應。報道亦指，參加者絕不會受到感染，而他們在隨後的愛滋病檢測中證實沒有染疫。

CSL發聲明指，在試驗前已經預計到有關結果，重申為求盡快推出疫苗，需要重大改變愛滋病病毒的檢測程序。目前公司與政府商討後，決定暫停第二和第三期試驗，會繼續進行首階段試驗，進一步分析抗體在人體持續的時間。昆士蘭大學則對研究感到失望，但對研究團隊的表現感到驕傲。

澳洲總理莫里森表示，不會將有關疫苗納入新冠疫苗接種計劃，並向國民派定心丸，稱雖然要放棄昆士蘭大學研發的疫苗，但國民亦有足夠疫苗可用，形容澳洲是全球擁有最多劑量疫苗的國家，宣布增加訂購美國藥廠輝瑞及Novavax疫苗至1.48億劑。莫里森強調，由於預計並非每款仍在試驗階段的疫苗都能應用，因此要分散風險。至於目前正在研發的4款候選疫苗，莫里森承認政府不認為全部疫苗都可獲批准使用。