新冠肺炎：新宿警署爆群組　自衞隊員赴大阪

日本東京周五（11日）新增595宗新冠肺炎確診個案，是過去10日第2高。政府召開對策小組會，擬向「第三階段」疫情嚴重地區，延長本土旅遊振興計劃「Go To Travel」停止時間。另外，防衞省派遣自衞隊至大阪府，下周二（15日）起在當地醫院協助。

東京都新症之中，65歲或以上確診者達107人。而新宿警署爆發感染疫群組，羈留室有17名男子染疫，年齡介乎約20至70歲，其中12人周四（10日）確診，曾與他們接觸過的6名警員須留在家中。警方封閉羈留室消毒，並將其他疑犯移到其他地方。

北海道及大阪府的染疫人數上升，導致醫療系統不勝負荷，因此當局將「第三階段」疫區細分為「減少」、「居高不下」及「擴大」三級，要求最高兩級的地區實施嚴格防疫措施。

另外，防衞省繼日前派員支援旭川市外，防衞大臣岸信夫應大阪府知事吉村洋文要求，周五派遣7名護士前往當地協助兩周，並在下周二新啟用的兩間新冠肺炎重症中心工作。地方政府亦緊急呼籲府內15間醫院，接收重症患者。