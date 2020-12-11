車禍揭曾赴日代表官邸　台經濟部長否認談核食品

台灣的國安會秘書長顧立雄與經濟部長妻子王美花周四（10日）晚上結束聚會，乘搭私家車離開時遇上車禍，夫婦一度被指「快閃離開」。王美花周五（11日）澄清，由於她與丈夫均為乘客，在警員到場確認肇事三方司機後，才與丈夫乘搭的士離開。

台媒事後發現，車禍現場附近是日本台灣交流協會代表泉裕泰的官邸。王美花周五在立法院接受備詢時，承認當晚聯同丈夫與泉裕泰餐聚，但強調絕沒有談及開放日本核食品等議題；又強調此次見面是她尚未擔任經濟部長時已敲定，且一再與對方更改時間，加上不是公開行程，才沒對外說明，

警方指41歲蔡姓司機當晚9時許，駕車接載顧立雄夫妻，駛至台北市仰德大道3段119號時突然右轉，造成後方由傅姓男子駕駛的電單車閃避不及摔倒，並撞上另一輛由陳姓男子駕駛的私家車。整宗車禍均未撞上顧的座駕，故顧立雄夫婦未有受傷，至於傅男則雙手擦傷。

警員到場後，蔡、傅、陳3人所述事件經過均相同，警員認為毋須請車內乘客協助，於是讓顧立雄夫婦先行離開。3名司機事後酒測值均為零，警方正調查事故原因以釐清責任，強調一切均依照相關規定辦理。