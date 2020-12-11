新冠肺炎：工業交通停頓　全球碳排量跌7%

控制二氧化碳排放量，成為應對全球氣候變化關鍵議題之一。碳排放關注組織「全球碳計劃」（Global Carbon Project，GCP）周五（11日）公布年度報告，指鑑於全國各國在新冠肺炎疫情期間實施封城及流動限制，今年全球碳排量下降了7%，創歷史新高，中國的碳排量則下降1.7%。

報告估計，全球今年的碳排量將減少24億噸，遠超過以往。二戰結束時全球碳排僅減少9億噸，2009年金融危機時亦只減少5億噸。其中美國與歐盟的碳排降幅最大，分別下降12%與11%；中國則因很快控制疫情，令經濟強而有力地復甦，故只減少1.7%。

從產業角度而言，交通運輸的碳排放量降幅最大，相較去年12月，今年同期陸路交通的碳排下降10%，航空運輸更下降40%。工業碳排則佔全球碳排的22%，雖在一些嚴厲封城的國家減少了30%，惟今年化石燃料與工廠的碳排量仍有340億噸，對於地球的負擔仍太重。

報告強調，未來碳排放量的趨勢恐仍受各國的疫情振興方案牽動；聯合國早前亦提出警告，如果沒一個全球化的綠色能源轉型，今年出現的空前碳排放量減少，長期而言只屬於杯水車薪。