博物館展哈利波特魔獸　真假虛實添學習趣味

英國倫敦的自然歷史博物館，在疫情封城期間停開逾月，至上周四（3日）始重開。博物館周三（9日）迎來重開後首個主題展覽，請來女作家羅林筆下魔幻小說《哈利波特》世界的魔獸助陣，讓觀眾可以把電影中的魔獸，跟現實世界的同類生物即場比較，在趣味中增長對大自然的知識。

名為「神奇怪獸：大自然的奧秘」（Fantastic Beasts: The Wonder of Nature）展覽，由博物館夥拍電影公司和英國廣播公司（BBC）合辦。展覽內容根據《怪獸和牠們的產地》一小說編排。觀眾步入展館，迎面而來就是電影中的玻璃獸、美人魚、噴火龍、兩腳蛇和幻影猿等的模型和資料，細看不遠處就是牠們在現實世界的原型標本及說明。

展館第二部份則展出《哈利波特》電影系列內出現的道具，例如《怪獸和牠們的產地》中魔獸獵人的戲服、《哈利波特》內巫師們使用的魔杖等等。現實與魔幻時空交錯，令觀眾疑幻疑真。

博物館文物保護主管科尼什（Lorraine Cornish）表示，他們在研究過小說中各種魔獸的生物學特色後，再在大量館藏中挑選出100個有相似特徵的現實生物標本並展出。是次展覽將展出至明年8月。