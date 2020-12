博物館展哈利波特魔獸　真假虛實添學習趣味

英國倫敦的自然歷史博物館,在疫情封城期間停開逾月,至上周四(3日)始重開。博物館周三(9日)迎來重開後首個主題展覽,請來女作家羅林筆下魔幻小說《哈利波特》世界的魔獸助陣,讓觀眾可以把電影中的魔獸,跟現實世界的同類生物即場比較,在趣味中增長對大自然的知識。

名為「神奇怪獸:大自然的奧秘」(Fantastic Beasts: The Wonder of Nature)展覽,由博物館夥拍電影公司和英國廣播公司(BBC)合辦。展覽內容根據《怪獸和牠們的產地》一小說編排。觀眾步入展館,迎面而來就是電影中的玻璃獸、美人魚、噴火龍、兩腳蛇和幻影猿等的模型和資料,細看不遠處就是牠們在現實世界的原型標本及說明。

展館第二部份則展出《哈利波特》電影系列內出現的道具,例如《怪獸和牠們的產地》中魔獸獵人的戲服、《哈利波特》內巫師們使用的魔杖等等。現實與魔幻時空交錯,令觀眾疑幻疑真。

博物館文物保護主管科尼什(Lorraine Cornish)表示,他們在研究過小說中各種魔獸的生物學特色後,再在大量館藏中挑選出100個有相似特徵的現實生物標本並展出。是次展覽將展出至明年8月。