新冠肺炎：世衞涉與意大利合謀刪抗疫報告

英國《衞報》周五（11日）報道，世界衞生組織（WHO）涉嫌與意大利衞生官員合謀，移除一份揭露意大利在疫情初期抗疫不力的報告。意大利政府否認涉事，強調是一份非官方文件，衞生部亦從未評估過報告。

題為「前所未有的挑戰，意大利應對新冠疫情的第一反應」的報告，由世衞科學家贊本（Francesco Zambon）和10名歐洲專家撰寫，得到科威特政府資助。這份長達102頁的報告指，意大利在2006年後就沒有再更新抗疫計劃，而由於當局準備不足，醫院在疫情初期的應變工作是「即興、混亂和創新」，並花了一段時間才公開正式指引。

報告在5月13日被上載到世衞網站後，翌日在世衞負責策略計劃的助理總幹事蓋拉（Ranieri Guerra）要求下刪除。蓋拉在2014年至2017年擔任意大利衞生官員，當時負責根據歐洲疾控中心和世衞指引，更新國家的抗疫計劃。

倫巴底貝爾加莫是意大利第一波疫情重災區，當地檢察官調查北部地區疫情失控的原因，而該國落後的防疫計劃亦是初步調查的關鍵因素。據報，在威尼斯工作的贊本被檢察官傳召三次，惟世衞以豁免權保護為由，阻止他和其他專家與檢察官會面。贊本更透露，蓋拉威脅要求他修改報告部分內容，否則就會烏紗不保。他強調報告沒有針對意大利政府，僅批評當局在疫情時管理不力。

意大利當局否認有參與其中，世衞則指之所以刪除文件，是因為組織在疫情初期改用新機制，協助成員國進行內部審查和評估防疫措施。