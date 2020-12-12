孌童殺人犯出獄稱邊反省邊過活　民眾圍住所促處決

曾性侵8歲女童兼有殺人前科的南韓變態犯趙斗淳入獄12年，周六（12日）清晨刑滿出獄，他到京畿道安山保護觀察所完成手續後，返回位於安山市的住所，期間不發一言；有官員稱趙斗淳之後會邊反省邊生活。趙斗淳寓所附近有約100人聚集，高喊「公開趙斗淳的樣貌」、「處決趙斗淳」等口號。

趙斗淳穿着外套、戴帽及口罩，出獄後在多人陪同下到保護觀察所，在場記者問他「有反省罪行嗎？」，他沒有回答，僅向群眾鞠躬。他之後登上法務部準備的專車返回安山市，下車後環顧周圍便直接進入寓所，無就自己當年犯下的罪行或對受害人及其家屬交代甚麼。

保護觀察官則表示，沒想到今天會聚集這麼多人，從監獄前往保護觀察所期間，趙斗淳稱以後會一邊反省、一邊生活。

警方為防趙斗淳回家途中發生意外而調動警力戒備，在離其寓所10多米的地方設置特別治安中心和閉路電視，並拉起封鎖線。有居民質問為什麼要保護趙斗淳，直指「我們要如何生活，看來要搬家了」、「我們難道要因為這個人而受到傷害嗎？覺都睡不好」。

在2008年，趙斗淳於京畿道安山市綁架正前往上課的女童素媛（化名）。女童慘遭殘忍虐待，導致大小腸壞死並流出，獲救後證實生殖器與肛門80%損毀，終身需使用人工肛門及尿袋；此案後來被改編拍成電影《素媛》。趙事後聲稱自己喝醉，被判12年有期徒刑。