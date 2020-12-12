新聞背後：趙斗淳再犯機會大　憂被私了鍛煉身體

南韓有電視台早前公開趙斗淳舊貌（左圖）及他在獄中的情況（右圖）。

南韓變態孌童殺人犯趙斗淳犯案前科纍纍，在2008年綁架及性侵女童素媛，他服刑期間曾寫近100封請願信，每次結尾都寫道「請一定要讓我和被害人見面」。有獄友形容趙「精力旺盛」，能於1小時內輕鬆做1,000下掌上壓，而且性慾仍強；又指他根本沒有反省自己的過錯，不斷鍛煉是擔心出獄後被市民用私刑。

趙斗淳有17項前科，包括在1995年對一名男性犯下傷害致死罪，他以飲醉酒抗辯獲輕判2年。他當年性侵素媛時，南韓的最高有期徒刑只得15年，法官又判斷他精神不穩，所以只判他入獄12年，引起公憤，促使國會在2010年將有期徒刑上限延長至30年，廢除侵犯未滿13歲兒童的公訴時效，並延長電子腳鐐的配戴時間至最長30年。面對趙斗淳刑滿出獄，國會本月2日通過俗稱《趙斗淳法》的《兒童與青少年性保護法》修正案，規定向全民擴大公開性罪犯的個人資訊，包括明確住址。

專家早前為趙斗淳進行心理評估時，指他出獄後再犯的機率達70%以上，令被害女童一家人、社區居民人心惶惶。有指他原本打算出獄後與妻子同住以前的公寓，惟妻子最終決定搬家，預計他會搬入新住處生活。受害者的父親則向傳媒透露，為減少女兒的恐懼，已計劃搬離安山市。