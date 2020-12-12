擲4萬億日圓與美國研發新戰機　抗衡中國俄羅斯

《日經新聞》周五（11日）報道，日本政府已選擇三菱重工為新一代隱形戰機的主要生產商，由美國洛歇馬丁公司提供技術支援。研發費用高達4.16萬億日圓（約3,100億港元），預計新戰機將於2035年部署，取代現役的F2戰機。分析指，日本希望取得新戰機抗衡中國及俄羅斯，並強化美日同盟。

新戰機將命名為F3或FX，日本航空自衞隊擬採購90架。日本政府把新戰機設想為多功能戰機，具備空戰能力及攻擊海陸目標，並擁有隱形性能及網絡功能，可抵抗電子干擾；新戰機亦着重互通性能，緊急時可與美軍的F22戰機、F35戰機分享數據，以更易執行聯合作戰任務。由洛歇馬丁製造的F35，航空自衞隊亦有採購。

報道指，三菱重工負責設計機身及整合系統，引擎及起落架分別由IHI公司、富士重工製造；雷達由東芝及富士通共同研製，電子戰系統則由三菱電機研發。防衞省要求在明年財政預算案中撥出772億日圓（約57.5億港元）為新戰機研發經費，內閣會議將於本月稍後批准。假如新戰機計劃最終實現，將是三菱重工繼上世紀70年代製造F1戰機後，再次製造戰機。

資料顯示，中國擁有超過1,000架第4代戰機，數量在過往10年間增加3倍，中方亦計劃部署具隱形功能的第5代戰機。此外，俄羅斯計劃引入第5代戰機的同時，已研發出大批無人機。