美國黃道十二宮殺手案有進展　專家破密碼信件

美國惡名昭彰「黃道十二宮殺手」（Zodiac Killer）於上世紀60至70年代連番犯案，甚至向多間報社寄出密碼信件。澳洲傳媒周六（12日）報道，一名墨爾本數學家聯同兩名專家成功破解一封密碼信件，已將相關資料提交美國聯邦調查局（FBI），遺憾信中似乎未含任何兇手身份識別訊息。

黃道十二宮殺手1969年寄出一封名為「Z340」的密碼信件，外界曾認為它藏有其身份線索，多年來一直未獲破解。數學家布萊克（Samuel Blake）與美國軟件開發人員奧蘭查克（David Oranchak）及比利時電腦工程師埃克（Jarl Van Eycke）多年來測試約65種方法後，最終偵破大部分密碼。

該封信件提及，黃道十二宮殺手希望警方在嘗試逮捕他的過程中獲得樂趣，澄清致電電視節目自稱殺手並非他本人。他另提到自己並不畏懼毒氣室，「因為這讓我更快進入天堂」。他又聲稱已有足夠的奴隸為其工作，而其他人們卻甚麼都沒有，這也是他人怕死原因，「我並不怕死的原因，是我知道死後會在天堂過輕鬆新生活」。

FBI發聲明證實有關密碼信件已被專家拆解，但由於案件仍處調查階段，同時基於對受害者及其家屬的尊重，因此不再進一步評論事件。