新聞背後：法律寬鬆難起阻嚇作用　性侵慘案接二連三

南韓除了近期趙斗淳出獄及年初爆出的「N號房」事件外，往年亦發生光州聾啞學校性侵案、密陽市未成年少女遭數十名男中學生輪姦案等，揭示當地嚴重的性侵問題。有當地學者指出，當地的父權思想根深柢固，加上針對性罪行的法律相對寬鬆，自然難以對性侵犯起到阻嚇作用。

南韓近5年來的年均性侵案皆超過2萬宗，即每25分鐘就會發生一宗性侵。有分析認為這數字或僅佔真實案例10%，因為女性在擔心輿論或受威脅的情況下，未必願意報案。隨着近年當地先後有多部性侵相關電影推出，例如《素媛》、《熔爐》，加上傳媒廣泛報道，讓人們反思南韓性侵問題背後的根本原因。

有學者指出，南韓深受儒家性別文化影響，奉行「男主外、女主內」的父權思想，女性根據社會期待須成為溫馴又安靜的賢妻良母，而非擁有自我的個體，因此無論在家庭定位或工作崗位上，男性潛意識內一直矮化和忽視女性，施暴和凌辱她們更可獲得父權制度下虛榮的支配感。

此外，南韓的性侵相關法律過分寬鬆而被詬病。例如擁有兒童色情影片最重僅處以一年有期徒刑，「N號房」一名主犯散布逾1,600張包含未成年少女在內的色情影像，僅判刑3年6個月，與美國德州一名小學老師因下載觀看近萬部兒童色情片，而被判入獄60年相比，可謂天壤之別，連南韓國民電視台MBC亦嘲諷：「南韓果然是性侵犯者的天堂。」