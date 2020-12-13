首開放希律王城堡遺址部分建築　包括私人劇院

以色列擁有豐富的考古遺址，當中不少從未對外開放。以色列自然及公園管理局周日（14日）起，首度公開伯利恒附近希律王（Herod）城堡及宮殿遺址此前未開放過的部分，讓遊客近距離了解2,000多年前，這位在聖經記載、耶穌出生後下令殺死所有兩歲以下幼童的黑暗統治及奢華歷史。

該個希律王城堡遺址位於猶地亞沙漠（Judean Desert）一處人工造成的錐形山嶺上，可以俯瞰附近地勢，極具軍事重要性，相信當年是由奴隸興建。考古學家在1962年開始發掘，至2007年發現希律的墓塚。

領導發掘工作的希伯來大學考古學家波拉特（Roi Porat）表示，希律在猶地亞曾建過多個類似宮殿，這個是他最喜愛的。波拉特指希律生前下令，他死後需用泥土掩埋整個宮殿，以免令其墓塚受風雨侵蝕，所以宮殿至今仍保存完好。波拉特甚至形容宮殿是「無與倫比的考古實驗室」，可與意大利龐貝古城相提並論。

以色列政府將讓遊客參觀此前未開放過的宮殿拱形樓梯、門廊，以及有300個座位的私人包廂劇院，還有希律用來接待包括凱撒大帝密友兼得力助手阿格里伯（Marcus Agrippa）在內賓客的私人客房，以及可以欣賞宮殿內名貴又色彩繽紛的馬賽克地板等。