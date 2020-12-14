不滿與以色列建交　宗教團體嚴詞譴責

在美國斡旋下，摩洛哥與以色列上周達成雙方關係正常化協議。摩洛哥最大回教團體上周六（12日）嚴詞譴責，拒絕所有正常化及猶太復國主義滲透的企圖。

摩洛哥共同執政黨「正義與發展黨」（PJD）宗教分支「團結與改革運動」（MUR）認為，摩洛哥當局與以色列的建交協議屬非常惡劣的行為，企圖透過關係正常化滲透建立猶太國家的政治目的。

PJD則贊成摩洛哥國王穆罕默德六世支持巴勒斯坦的行為，但重申「反對猶太復國主義佔領的堅定立場」。PJD發聲明表示，美國承認摩洛哥對西薩哈拉的主權，對強化在國際社群的立場開啟新境界，亦讓反對領土完整性的敵人更加孤立。

另摩洛哥外交部長波利塔（Nasser Bourita），周日（13日）接受以色列媒體訪問時表示，該國與以色列的關係獨特，後者與任何其他阿拉伯國家的關係都無可比擬；強調兩國不是在磋商關係正常化，因為雙邊關係「原已正常」。

摩洛哥與由阿爾及利亞撐腰的軍事組織波利薩里奧陣線（Polisario Front）在西薩哈拉地區針鋒相對，領土爭端持續數十年；該組織成立宗旨是在當地建立獨立的國家。