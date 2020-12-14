間諜小說家勒卡雷逝世　終年89歲

英國間諜小說家勒卡雷（John le Carré）上周六（12日）因感染肺炎逝世，終年89歲。勒卡雷撰寫多部與間諜有關的小說，被譽為間諜小說大師。

勒卡雷家屬周日發聲明表示，勒卡雷與病魔短暫搏鬥後，上周六在英格蘭康沃爾郡的醫院逝世，強調他並非確診新冠肺炎，「我們對他的去世深感悲痛」。有關消息震驚西方文壇，多名小說家紛紛致哀，美國驚慄小說大師史提芬京（Stephen King）表示，今個可怕的一年奪走了一名文學巨匠和人道主義精神；英國歷史學家塞巴格（Simon Sebag）則形容勒卡雷是英國文壇的巨人。

勒卡雷1931年出生於英國多塞特郡，他在加入情報機關軍情六處之前，分別在瑞士伯恩和英國牛津完成大學。在1959年，他開始進入外交部工作，曾經到德國波恩大使館任職二等秘書，也曾擔任漢堡領事。出生情報機關的他，在1961至2018年創作了24本間諜小說，包括著名的《諜影行動》（Tinker Tailor Soldier Spy），其後被翻拍成電視「諜網謎蹤」。