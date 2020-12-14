政府提醒僑居歐盟國家英公民　下月起旅遊規定變更

英國脫歐過渡期於本月底完結，英國政府提醒僑居歐盟國家的英國公民，從明年1月起旅遊規定有所更改，包括護照有效期、邊境檢查、歐洲健康保險卡（EHIC）和入境規定。

本月31日或之前，英國公民仍可自由流通歐洲，旅遊日期需要在護照有效期之內。但從下月開始，要在大部分歐洲國家旅遊（不包括愛爾蘭），他們所持的成人或兒童護照必須最少6個月有效。但對於僑居歐洲國家的英國公民則不受影響，即返回法國、西班牙、德國等國家住所的英國人，護照有效期少於6個月也可回家。

在邊境檢查方面，脫歐過渡期完結前英國公民在歐盟港口和機場，可在歐盟通道排隊過關，但下月起需改用其他通道，不能跟隨歐盟、歐洲經濟區和瑞士公民的排隊通道。非歐洲經濟區公民在歐盟和神根公約國家旅遊時將遇到不同過關規定，可能需要出示回程交通票和逗留期間的充足經濟證明。法國、西班牙和葡萄牙這些有大量英國僑民的歐盟國家，可能給予例外待遇，讓英國旅客在歐盟通道排隊。

至於逗留期方面，下月起英國公民前往其他神根國家，可免簽證（例如旅遊簽證）在180天內逗留最多90天。若因工作、讀書或商務旅遊超過90天者，需遵守前往國家定下的旅遊規定，即可能需要申請簽證或工作許可證。但前往英國和愛爾蘭則沒有更改旅遊規定。最高90天逗留期是指在整個歐盟範圍內，不是每個國家可逗留90天，非法逾期逗留者可能遭罰款或禁止入境神根區。不同國家有不同規定，通常可有3天寬限期。

另外，歐洲健康保險卡於本月底到期，僑居歐洲的英國養老金領取人和學生仍可享受這福利，但要更換新卡。

駐法國記者呂靜儀報道