新冠肺炎：新西蘭同意與澳洲建旅遊氣泡　或明年首季開始

澳洲新冠疫情逐漸緩和，南澳省周一（14日）放寬防疫措施，同日卻錄得15日以來的首宗新增確診。新南威爾士省當局正考慮，要求所有國際航線旅客及機組人員，在登機前及入境後接受檢測。另外，新西蘭內閣原則上同意，明年初與澳洲建立免除隔離的「旅遊氣泡」安排。

新西蘭總理阿德恩周一出席內閣會議後表示，內閣原則上同意與澳洲的旅遊氣泡協議，可能在明年第一季度展開，屆時兩國旅客入境對方國家時毋須隔離檢疫。她表示，這仍將取決於兩國疫情沒有惡化，以及澳洲政府的決定。要實現旅遊氣泡仍需更多準備工作，一旦敲定其餘細節，政府將於新年公布確切的實施日期。澳洲衞生部長亨特表示，歡迎紐方的宣布，形容是讓國際旅遊正常化的第一步，又稱協議肯定會獲澳洲政府批准。

南澳省為迎接多個節日假期，周一開始放寬多項防疫限制，家庭聚會人數限制從10人增至50人，可在酒吧等娛樂場所站立飲酒，婚禮和喪禮參與人數上限由150人增至200人，掃二維碼進入的範圍擴至商店和超市。當地衞生部同日宣布，一名40多歲的入境旅客確診，其在酒店隔離檢疫首日就驗出新冠病毒，目前在醫療酒店接受治療。

新省衞生部長哈扎德（Brad Hazzard）向當地傳媒透露，當局已開始與國際航線代表討論，研究更嚴格的航班檢測安排。他表示：「我們需要國際貨運和旅客繼續前來新省，困難眾所周知，問題是如何能更安全做到。」他表示，可能針對來自疫情高危或相對高危國家的入境人士進行檢測。