美國經濟學家投訴　譚德塞涉埃國種族滅絕

英國傳媒周一（14日）報道，一名曾獲2019年諾貝爾和平獎提名的美國經濟學家，已向設在荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）投訴世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞，指控對方早年擔任埃塞俄比亞外長期間，涉嫌下令安全部隊等殺害、拘留及折磨國民。若ICC受理，譚德塞將成為首位遭檢控的聯合國高層官員。

《泰晤士報》報道，斯坦曼（David Steinman）指控譚德塞2005至2016年擔任衞生部長及外長期間，是埃國屠殺、拘留及折磨當地國民的重要決策者。他另引述美國2016年在埃國監察人權的報告，指地方當局未有維持對安全部隊的控制，而郊區警察及民兵有時會獨自行動。他亦提及，譚德塞曾監督對國內岩哈拉人及孔索人的屠殺等，目的是要嘗試摧毀部落。

譚德塞早前已否認上述指控，重申自己支持和平一方。至於2019年諾貝爾和平獎則由埃國總理阿比‧艾哈邁德（Abiy Ahmed）奪得，以表揚他實現和平及國際合作的努力，尤其是致力解決與鄰國厄立特里亞的邊境衝突。