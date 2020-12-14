宮崎縣及香川縣再爆禽流感疫情　撲殺15.4萬隻雞

日本的禽流感疫情已擴大至10個縣，宮崎縣宮崎市及香川縣三豐市再有養雞場，驗出高致病性H5禽流感病毒，共要撲殺15.4萬隻雞，並在周邊劃設限制區域。同爆發疫情的南韓發布緊急行政命令，周一（14日）起全面限制車輛進出養殖場。

香川縣當局表示，三豐市一個養雞場周日（13日）通報，場內有異常多的雞隻死亡，縣方檢測後驗出禽流感，決定撲殺場內約2.8萬隻雞。今次是該縣第11宗個案，涉事養雞場方圓3公里劃為移動限制區域，禁止運輸雞隻和雞蛋；而方圓10公里內其他區域劃為輸出限制區域，禁止對外出貨。

而宮崎市口田野町一個養雞場周日確認爆發疫情，是縣內第6宗個案。該養雞場及有人員來往的另外兩個養雞場，共12.6萬隻雞需要撲殺。涉事養雞場方圓10公里有16個養雞場，共飼有31萬隻雞。另外，同縣日向市周一凌晨亦有養雞場出現數雞隻異常死亡的情況，初步驗出禽流感病毒，有待進一步確認，場內飼有約4.6萬隻雞。

南韓金浦一間養雞場和全羅南道靈岩兩間養鴨場，周日亦爆發禽流感疫情，令全國淪陷的養殖場增至13間。南韓政府宣布從周一凌晨零時起，除了運送家畜飼料、糞便和堆肥的車輛外，全面禁止外部車輛進入各養殖場。但報道指出，可傳播禽流感病毒的數萬隻候鳥下月中旬料繼續進入南韓，疫情恐難以有效控制。